San Ginesio, positivo al Covid litiga con i familiari ed esce di casa: denunciato

I carabinieri erano intervenuti nell'abitazione per sedare la lite e hanno scoperto che l'uomo se n'era andato. Controlli anche sulle strade per garantire la sicurezza

SAN GINESIO – Esce di casa dopo una discussione con la famiglia: ma era positivo al Covid e non avrebbe potuto mettere piede fuori dalla propria abitazione. Denunciato un uomo a San Ginesio. L’episodio si è verificato lo scorso fine settimana, ma la notizia si è diffusa solo oggi. I Carabinieri hanno riscontrato, infatti, che l’uomo, nonostante fosse positivo al Covid, era uscito dopo una discussione accesa in famiglia che, tra l’altro, aveva richiesto l’intervento dei militari. L’uomo è stato denunciato per violazione del Testo unico delle leggi sanitarie.

A San Severino, inoltre, i Carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno fermato una 27enne. La giovane è stata scoperta alla guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro, tre volte superiore al limite consentito. Per lei è scattata la denuncia, con il ritiro della patente. Un uomo di 46 anni, invece, è stato multato per guida in stato d’ebbrezza. L’uomo aveva un tasso alcolemico di 0,65 grammi per litro.