San Ginesio, 21enne morì in un incidente: l’amico che era alla guida patteggia due anni

SAN GINESIO – Ventunenne morì in un incidente stradale, l’amico alla guida patteggia due anni di reclusione, pena sospesa. Revocata la patente.

L’incidente era avvenuto la notte del 1° ottobre 2022 ed era costato la vita a Emanuele Mosca di Tolentino. Quella sera il ragazzo era stato a Sarnano per una cena con gli amici, a fine serata con tre di loro si era avviato verso casa. Alla guida dell’auto, una Bmw, c’era un coetaneo, il tragico incidente avvenne lungo la strada provinciale 502 in località Morichella di San Ginesio. Secondo quanto ricostruito dal pubblico ministero di turno, Rosanna Buccini, il 21enne alla guida stava percorrendo la strada a velocità sostenuta, oltre il limite previsto in quel tratto (che era di 70 km/h), su un fondo stradale bagnato a causa della pioggia. All’altezza di una curva perse il controllo del mezzo finendo in una scarpata e concludendo la corsa contro i tronchi di alcuni alberi.

Gli amici del conducente seduti sui sedili posteriori che erano senza cinture erano stati catapultati in avanti piegando gli schienali dei sedili anteriori e fu Mosca ad avere la peggio. Accusato di omicidio stradale, il 21enne alla guida, oggi, tramite il proprio legale, l’avvocato Francesco Governatori, ha patteggiato due anni, pena sospesa. Il gup Daniela Bellesi ha disposto la revoca della patente.