Samb, la volata finale parte da Senigallia. C’è il derby Ancona-Atletico Ascoli

Si avvicina il rush finale in serie D, con la 29ª giornata in programma domenica 29 marzo alle ore 15. La Samb è sempre più vicina alla promozione in Serie C. Con un vantaggio di 9 punti a sei giornate dalla fine, il conto alla rovescia è ufficialmente partito. Il prossimo ostacolo è il derby in casa della Vigor Senigallia, che rischia di scivolare nella zona play-out. Mister Antonioli può contare di nuovo sul gioiellino Mevale Kone, che tornerà a disposizione dopo la squalifica. Il giovane ivoriano classe 2007, attualmente in prestito alla Fiorentina, ha raggiunto la semifinale del Torneo di Viareggio e volerà a Firenze subito dopo la sfida con la Samb per giocare le fasi finali della competizione.

L’entusiasmo è alle stelle tra i tifosi della Samb: dopo i 10mila spettatori al Riviera delle Palme contro il Chieti (pubblico record per la serie D), anche per la trasferta di Senigallia sono andati a ruba in poche ore gli 800 tagliandi disponibili. Mister Palladini potrebbe confermare l’undici che ha battuto il Chieti, con Guadalupi e Tourè in mediana, Battista e Kerjota sugli esterni e la coppia Moretti-Eusepi in attacco. Restano alcuni dubbi in difesa.



Continua il sogno play-off del Fossombrone. Dopo l’impresa di Fermo, i ragazzi di mister Fucili vogliono consolidare il quinto posto, l’ultimo utile per accedere ai playoff. Al “Bonci” arriva il Roma City, formazione in lotta per la salvezza e avversario tutt’altro che semplice, come dimostra il 2-0 dell’andata in favore dei laziali.



Derby del riscatto tra Ancona e Atletico Ascoli, con entrambe le squadre alla ricerca di punti pesanti. I dorici non vincono da oltre due mesi e vogliono riprendersi la zona playoff, attualmente occupata dal Fossombrone. L’Atletico Ascoli, invece, vuole chiudere il discorso salvezza dopo la brutta sconfitta interna contro l’Isernia. Un derby molto sentito tra le due città, ma più legato all’Ascoli Calcio che non ai bianconeri dell’Atletico. All’andata vinsero i dorici 2-1, in una trasferta vietata ai tifosi ospiti. Questa volta, invece, non ci saranno restrizioni. Sul fronte extra-campo, l’Ancona è nell’occhio del ciclone: prima la polemica sulle maglie regalate ai ministri, poi il caso del post social di Martiniello con una citazione di Benito Mussolini, rimosso dopo poche ore dalla società.



Periodo complicato per il Castelfidardo, che ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro partite e ora rischia di essere risucchiato nella zona play-out. Al “Mancini” arriva un avversario tosto come L’Aquila, terza forza del campionato. Servirà una grande prestazione per invertire la rotta e tornare alla vittoria. Mister Giuliodori recupera Nanapere, ma dovrà rinunciare a Imbriola, squalificato.



Trasferta insidiosa per la Recanatese, che farà visita all’Isernia reduce dalla vittoria per 3-1 sul campo dell’Atletico Ascoli. I molisani hanno la peggiore difesa del girone (con 50 gol subiti di cui 24 in casa) mentre in attacco hanno dei giocatori temibili come Coratella (autore di una doppietta nell’ultimo match).



Dopo il ko casalingo contro il Teramo, la Civitanovese affronta un altro esame durissimo contro il Chieti, uscito con le ossa rotte dallo scontro diretto contro la Samb. Gli abruzzesi hanno raccolto solo un punto nelle ultime tre partite, dicendo addio ai sogni di promozione, ma restano un avversario temibile. La squadra di Senigagliesi, che ha spesso fatto meglio in trasferta, ha un solo obiettivo: portare a casa punti per arrivare con fiducia al rush finale, con le prossime quattro partite (contro Termoli, Sora, Fermana e Recanatese) che saranno decisive.



Situazione disperata per la Fermana, fanalino di coda e obbligata a vincere sul campo del Sora per mantenere vive le speranze di salvezza. I laziali, in zona play-out, hanno indetto la “giornata bianconera” per caricare l’ambiente. Per i gialloblù sarà una vera e propria battaglia: serve una vittoria per sperare almeno negli spareggi salvezza, attualmente distanti sette punti.