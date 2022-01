Saldi, buona partenza a Macerata. «I clienti puntano sulla qualità»

MACERATA – C’è chi parte con il 20-30% di sconto, chi preferisce puntare direttamente sul 50% per qualche articolo selezionato. C’è fermento all’interno dei negozi di Macerata, dove questa mattina (5 gennaio) i saldi invernali sono partiti in maniera piuttosto positiva, tanto che qualche commerciante parla anche di un avvio al di sopra delle aspettative. «Stiamo sistemando tutti i cartellini dei prezzi con gli sconti previsti – spiegano dal negozio Celeste, in via Tommaso Lauri -. Sui saldi ci sono sempre buone aspettative, anche se il momento non è semplice e la pandemia condiziona alcuni acquisti». Le possibili restrizioni a cui si sta andando incontro, infatti, influiscono sul tipo di shopping che si fa. I più richiesti, nel settore dell’abbigliamento, ad esempio, continuano a essere i capispalla, comodi in qualsiasi occasione.

«Nel nostro negozio applichiamo uno sconto medio del 30% – aggiunge Lorenzo Patrassi di Bulli&Pupe sport – e abbiamo avuto una buona richiesta in particolare di capispalla, mentre sono meno gettonati i vestiti per andare in giro o fare serate, visto che si stanno nuovamente limitando alcuni spostamenti, a causa della pandemia». Secondo una stima di Confcommercio Marche, la spesa media per i saldi invernarli sarà di 120 euro. E, la tendenza, almeno in queste prime ore a Macerata, è la ricerca del prodotto di qualità.

Le vetrine allestite per i saldi in alcuni negozi di corso Cavour

«Devo dire che la mattinata del primo giorno è partita al di sopra delle mie aspettative – aggiunge Claudio Cippitelli, del negozio Cippitelli in piaggia della Torre – e ho avuto diversi clienti che mi hanno chiesto dei saldi, anche se ancora non sono riuscito a mettere i cartelli in vetrina. L’incertezza di questo momento dovuta alla pandemia un po’ pesa ma, così come successo a Natale, si cercando prodotti di qualità e buoni da poter regalare a se stessi o ai familiari. Noi abbiamo una ampia fetta di clienti affezionati che ritornano a trovarci e questo ci gratifica».