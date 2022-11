Sacchetti coi rifiuti abbandonati in centro a Civitanova, i commercianti: «Non è un bello spettacolo»

CIVITANOVA – Sacchetti dell’indifferenziata lasciati nei giorni “errati” ad imbruttire il borgo marinaro, protestano i commercianti del centro di Civitanova Marche. «Questa situazione peggiora durante i giorni del fine settimana, quando le vie del centro si animano di gente a passeggio, ad esempio durante il mercato del sabato. Non è un bello spettacolo da vedere per chi viene in centro a Civitanova – hanno riferito alcuni commercianti che hanno la loro attività lungo corso Umberto I e zone limitrofe –. Il sabato mattina davanti ai negozi si vedono spesso cartoni abbandonati e nel borgo marinaro si ammucchia tanto sporco, come ad esempio i sacchetti del giallo. È una cosa brutta da vedere. Prima, quando sui sacchetti c’era il microchip, i residenti facevano più attenzione».

Proprio questo, vale a dire l’abbandono disordinato ed errato dei sacchetti della raccolta differenziata, era stato uno dei temi al centro di una riunione tra l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni e i vertici del Cosmari. Tra gli obiettivi programmati quello di far crescere la raccolta differenziata nel Comune di Civitanova ed intensificare i controlli da parte degli agenti della polizia municipale, anche attraverso foto-trappole, per rispettare i giorni in cui vanno lasciati fuori casa i sacchetti della raccolta differenziata ed evitare in questo modo gli abbandoni.