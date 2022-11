Ruba un’auto a Fermo, 27enne seguito e arrestato a Civitanova Alta

CIVITANOVA – Il giorno prima del compleanno ruba un’auto, ma dentro c’è il Gps, i carabinieri lo seguono e lo arrestano davanti al cimitero. Oggi ha trascorso il giorno del 27° compleanno agli arresti domiciliari, domani il giovane comparirà davanti al gip per la convalida dell’arresto. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri quando da Fermo è scattata una segnalazione per un’auto rubata. Qualcuno era riuscito a entrare in una Citroen C2 e si era allontanato fino a far perdere le proprie tracce. Ma nell’auto c’era un Gps e proprio grazie al localizzatore le forze dell’ordine sono riuscite a seguire gli spostamenti dell’auto che nel frattempo si era diretta verso nord.

Alle 17.30 l’auto rubata si è fermata nel parcheggio antistante il cimitero a Civitanova Alta e lì sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata. Quando i militari sono arrivati a bordo c’era ancora il giovane, nato a Monterubbiano (FM) ma di origine tunisina. Per il 27enne è quindi scattato l’arresto in flagranza, dell’attività è stato informato il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Claudio Rastrelli che ha disposto che il giovane venisse posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per domani mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, Claudio Bonifazi. Poi gli atti verranno trasmessi a Fermo per competenza. Il 27enne è difeso dall’avvocato Giuliano Giordani.