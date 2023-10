Ruba un portafoglio al pub: denunciato dai carabinieri, per un anno non potrà tornare a Camerino

Purtroppo per l’uomo, un pluripregiudicato foggiano di quarant’anni operaio edile impegnato nella ricostruzione, all’interno del locale erano presenti dei carabinieri liberi dal servizio

CAMERINO – Approfittando della confusione in un noto locale di Camerino aveva rubato un portafoglio di una donna. Purtroppo per l’uomo, un pluripregiudicato foggiano di quarant’anni operaio edile impegnato nella ricostruzione, all’interno del locale erano presenti dei carabinieri liberi dal servizio.

Le indagini, immediatamente scattate e l’ausilio delle telecamere a circuito chiuso, hanno permesso di risalire all’autore immediatamente identificato e denunciato. Per l’uomo inoltre è scattata la richiesta di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Camerino.

Per il giovane quindi, oltre alla denuncia per furto alla Procura della Repubblica di Macerata, è scattato il divieto di ritorno nel comune di Camerino per un anno.