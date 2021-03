Rotary Macerata al fianco della Croce Rossa. «Giocattoli in dono alle famiglie in difficoltà»

MACERATA – Riportare un po’ di creatività ai bambini costretti in casa dalla pandemia. Con questo obiettivo il Rotary Macerata si è messo in moto e ha donato decine di giocattoli alla sezione locale della Croce Rossa, che ora saranno distribuiti nelle tante famiglie assistite quotidianamente.

Sono, infatti, 1.428 i nuclei familiari che trovano nella Croce Rossa un aiuto per le tante difficoltà quotidiane, che la pandemia ha moltiplicato. «Si tratta di un service concreto e molto gradito – ha spiegato Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Croce Rossa -, nato da una chiacchierata con il presidente del Rotary, Stefano Cudini, che mi ha chiesto di cosa avessero bisogno i cittadini in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Gli ho risposto che una necessità, che può sembrare piccola ma in realtà non lo è, è quella dei giocattoli per tanti bambini costretti a casa, sempre davanti a un computer per la didattica a distanza. Mi raccontava una mamma, di una delle tante famiglie che assistiamo, che suo figlio di quattro anni quando vede altri bambini in televisione corre ad abbracciarli. Ecco questo è un piccolo segno che ci fa capire quanto ci sia bisogno di tornare alla nostra sana normalità».

I due presidenti, Rosaria Del Balzo Ruiti e Stefano Cudini, con i giocattoli donati

E, proprio per cercare di restituire un po’ di normalità, ai bambini saranno donate bambole, costruzioni, pennarelli colorati, macchinine e giochi da fare con fratelli e sorelle per ricostruire quel senso di comunità che spesso si perde dietro a un computer. «Uno degli obiettivi del club è quello di fare iniziative utili per il territorio – ha concluso il presidente del Rotary Macerata, Stefano Cudini -. I bambini sono spesso quelli più dimenticati, per cui non abbiamo che potuto accogliere la segnalazione della Croce Rossa. Il club di Macerata opera in maniera costante sul territorio e abbiamo altre iniziative pronte a svilupparsi nei prossimi mesi».