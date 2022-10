I Dualad con il pezzo Anubi si aggiudicano il “Talent of Civitanova”

CIVITANOVA MARCHE – I Dualaud vincono il ‘Talent of Civitanova’. Nella serata di sabato, primo ottobre, al teatro Rossini è andato in scena il secondo e ultimo appuntamento con il festival civitanovese promosso da Comune e Azienda teatri e che ha visto impegnati ventiquattro differenti artisti. Le perfomance sono state giudicate da una giuria presieduta da Beppe Vessicchio e composta, tra gli altri, da Dario Salvatori, Michele Poma e il giornalista Amedeo Goria con sua figlia Guenda. La conduzione è stata affidata al giornalista Rai Paolo Notari.

La serata finale

Il duo vincente, composto da un percussionista ed un dj, ha portato in scena il pezzo ‘Anubi’, dando spettacolo attraverso un’esibizione molto particolare che ha contribuito ad animare la serata. Al secondo posto, il gruppo civitanovese ‘Hip hop zona 14’ e al terzo Melissa Agliottone, appena undicenne: da parte sua, voce e pianoforte sulle note di ‘You make me feel’ di Aretha Franklin. Tra gli altri premi, spiccano i riconoscimenti speciali, come il ‘Premio Consorzio Marche Spettacolo’ assegnato a Fabiana Di Toro, che ha interpretato ‘Caruso’ di Lucio Dalla e il ‘Premio Astral Music’ assegnato sempre a Melissa Agliottone come più giovane artista del Talent. Infine, il ‘Premio Sulvic’ per la miglior interpretazione, è stato consegnato a Sophia Bevilacqua. Ma non è tutto; in serata si sono espressi anche Guenda Goria, che al pianoforte ha reso omaggio al compositore Ezio Bosso e Patrizia Cirulli. Quest’ultima in anteprima nazionale ha portato sul palco del Rossini due brani di Eduardo De Filippo. Ha fatto alzare in piedi tutta l’arena il compositore Piero Romitelli, affermato autore e cantante civitanovese, che si è esibito cantando successi memorabili, da lui stesso scritti per Eros Ramazzotti, Loredana Bertè e Marco Mengoni. In platea e poi sul palco il vicesindaco Claudio Morresi e il Presidente della Provincia Sandro Parcaroli.

«Sapevamo di portare a Civitanova – hanno dichiarato i direttori artistici Paolo Notari e Dario Salvatori – uno spettacolo di altissima qualità che ha riscosso ampio successo. Ci riempiono di orgoglio i complimenti a noi rivolti da Beppe Vessicchio che ha espresso ampia soddisfazione per l’alto livello artistico e organizzativo di TOC Talent. Ringraziamo l’amministrazione comunale e l’Azienda Teatri, i ventiquattro artisti selezionati, tutti bravissimi, protagonisti del festival, i giurati vip, gli influencer, gli ospiti, Sabino Morra alla regia, il gruppo musicale che ha accompagnato live i cantanti, coloro che hanno lavorato nel dietro le quinte e soprattutto il numeroso pubblico accorso a teatro».