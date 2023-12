Rivitalizzare il territorio, Camerino annuncia i vincitori del concorso di idee. Ecco chi sono

CAMERINO – Annunciati i vincitori del concorso di idee per proposte e progetti tesi a rivitalizzare la situazione socio economica del territorio. Sono i camerinesi Stefano Mosciatti e Manuel Bernardini. I loro nomi sono stati proclamati in occasione del Concerto di Natale i vincitori del concorso di idee finalizzato alla presentazione di proposte e progetti tesi a rivitalizzare la situazione socio economica del territorio camerinese. Iniziativa deliberata dalla giunta nella scorsa estate sulla base dell’iniziativa del presidente del Consiglio Comunale, Cesare Pierdominici, in cui rinunciava alla sua indennità di funzione per destinarla a iniziative rivolte in favore della collettività camerte. Viva soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, presente all’appuntamento insieme all’amministrazione comunale e allo stesso Pierdominici, che ha premiato i due giovani vincitori del concorso: si tratta di Stefano Mosciatti e Manuel Bernardini, entrambi di Camerino.

«Esprimo una grande soddisfazione per questa iniziativa – dichiara il presidente del consiglio comunale, Cesare Pierdominici – perché il progetto è finalizzato all’individuazione di idee che rivitalizzino l’economia e il tessuto sociale della città di Camerino. In concreto, i due vincitori, che sono due ragazzi camerinesi, hanno individuato una proposta che spicca per originalità. Stanno infatti pensando ad un cammino dedicato ai Da Varano ed ai siti collegati alla loro storia, che darà beneficio a tutti gli operatori economici, coinvolgendo la città per più giorni. Sono curioso e davvero fiducioso di vedere concretizzare queste idee che certamente impreziosiranno e valorizzeranno Camerino, dando un’ulteriore spinta alla ricostruzione».

I vincitori sono stati decretati sulla base di vari criteri di valutazione di progetti, proposte e idee: punti chiave la capacità e la sostenibilità economico finanziaria della strategia progettuale e della proposta formulata, in termini di un suo impatto positivo e duraturo sull’ambito territoriale interessato dall’intervento, oltre alla capacità di rispondere alle esigenze di miglioramento della qualità della vita all’interno del territorio camerte a seguito del sisma 2016.