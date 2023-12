Ristoratori, aziende e associazioni di Macerata insieme per il pranzo solidale di Natale

MACERATA – «Forse questo è l’anno di maggiore difficoltà nelle fasce deboli della nostra popolazione, il pranzo della vigilia di Natale sarà un’occasione per trovare un posto sicuro e amichevole. Solitudini, tristezze, quelle sacche di criticità anche emotiva noi cercheremo di superare in maniera molto affettuosa». Nelle parole della presidente del comitato di Macerata della Croce Rossa Rosaria Ruiti Del Balzo è concentrato il senso dell’iniziativa organizzata dal Circolo Jungle Aps insieme a numerose realtà del territorio (e il patrocinio del Comune). Il “Pranzo solidale di Natale” si svolgerà domenica 24 dicembre alle 12.30 al Jungle Club in via Roma 13/B.

Oggi alla presentazione dell’appuntamento erano presenti i rappresentanti degli enti e delle associazioni coinvolte: il sindaco Sandro Parcaroli, Paolo Renna assessore alla Protezione Civile, Rosaria Ruiti Del Balzo presidente Cri Macerata, Serigne MB Diagne vice presidente Jungle Club, Sauro Salvucci vice presidente Macerata Soccorso, Luciano Cartechini presidente della Pro Loco Macerata, Mario Bettucci del consiglio direttivo del Centro di Ascolto e di Prima Accoglienza Odv. Con loro i ristoratori che hanno aderito all’iniziativa: Gabriele Micarelli di VerdeCaffe, Piero Pallotta di Sugo, Marco Guzzini di DiGusto, Marco Cecchetti di Basquiat e Aldo Zeppilli di Centrale Eat. Alla realizzazione del pranzo solidale hanno partecipato anche numerose aziende della città e del territorio. L’iniziativa è destinata ai cittadini in difficoltà economica e sociale, ma è aperto a chiunque voglia condividere l’occasione, e gli organizzatori hanno previsto circa 200 presenze, «ma se dovessero essere di più saremo felici di accoglierli», ha precisato Del Balzo.

Dalle ore 12.30 si potrà accedere al Jungle club, poi nel primo pomeriggio seguirà una castagnata con intrattenimenti. Per partecipare è necessario prenotarsi con messaggio WhatsApp al numero 342.1048968 indicando nome, cognome e numero degli eventuali accompagnatori. Per chi non potrà trattenersi saranno disponibili pasti da asporto alle ore 12.30, da ritirare sul posto, e anche in questo caso è necessaria la prenotazione.