Risse, aggressioni e malori per abuso di alcol: chiusa per sette giorni una discoteca a Porto Recanati

PORTO RECANATI – Risse e alcolici venduti anche ai minorenni. Scatta la chiusura per sette giorni del Mia Clubbing a Porto Recanati. I Carabinieri e il personale della Questura sono intervenuti oggi pomeriggio nel locale che si trova lungo il lungomare Scarfiotti per notificare il provvedimento di chiusura temporanea firmato dal questore Vincenzo Trombadore.

Il provvedimento scaturisce da specifica segnalazione dei Carabinieri che, a partire dalla riapertura delle discoteche, dopo la chiusura imposta dalle normative per contrastare la pandemia, hanno effettuato numerosi interventi in regime di emergenza, sia all’interno che all’esterno del locale, per dirimere e sedare risse e aggressioni che hanno visto coinvolti diversi avventori, per la maggior parte giovanissimi e, talvolta, minorenni.

Numerosi anche gli interventi effettuati dai sanitari del 118 che hanno prestato le cure ad altrettanti giovani, diversi dei quali minori, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcooliche e superalcooliche. Il questore, quindi, per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto la sospensione della licenza per sette giorni, anche per preservare l’incolumità dei giovanissimi avventori del locale.