Rissa a Montefano, tre 20enni denunciati: si erano presi a calci e pugni in strada

MONTEFANO – Si prendono a calci e pugni, tre 20enni denunciati per rissa, due di loro erano finiti al pronto soccorso. L’alterco era degenerato la sera del 7 settembre scorso a Montefano dove i carabinieri della locale Stazione, venuti a conoscenza di quanto accaduto, avevano immediatamente avviato le opportune indagini individuando i partecipanti attivi alla scazzottata cercando anche di far luce sui motivi dell’accaduto. Sui motivi, si sarebbe trattato di futilità, tutt’altro che futili invece sono state le botte che i partecipanti alla rissa si sono dati. In base a quanto ricostruito dai militari i tre 20enni, tutti del posto, si erano affrontati vicendevolmente colpendosi con calci e pugni, in due poi erano finiti al pronto soccorso di Recanati per delle lievi ferite al volto (guaribili in 5 giorni).

Negli scorsi giorni i carabinieri della Compagnia di Macerata sono stati impegnati anche in numerosi controlli su strada su tutto il territorio di competenza e il bilancio è stato di 5 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica. In particolare un 44enne alla guida di una Mercedes Classe A è stato fermato di notte in via Falcone a Macerata e sottoposto all’alcoltest: aveva un tasso alcolemico pari a 1,09 grammi per litro. Per lui è scattato il ritiro della patente di guida con la contestuale denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Un 43enne della provincia di Fermo è stato invece fermato, anche lui di notte, a Monte San Giusto mentre era alla guida di una Fiat Punto: aveva un tasso di 0,85 grammi per litro. Anche per lui è scattato il ritiro della patente e la segnalazione in Procura per guida in stato di ebbrezza. È finita allo stesso modo per un 25enne di Macerata e un 24enne di Mogliano controllati, la notte scorsa, in differenti circostanze, in via Leopardi a Macerata e a Mogliano. Erano uno alla guida di una Volkswagen Golf e l’altro alla guida di una Fiat Punto: avevano rispettivamente un tasso di alcol di 1,09 e 0,91 grammi per litro.

Due contestazioni della violazione amministrativa per guida in stato di ebbrezza sono invece state elevate a un 51enne di Morrovalle e a un 40enne di Treia: il primo era stato fermato in corso Cavour di Macerata alla guida di una Fiat Punto (aveva un tasso pari a 0,79 g/l); il secondo sulla SP 77 a Montecassiano alla guida del suo Fiat Doblò (il tasso era pari a 0,76 g/l). Ad entrambi gli automobilisti è stata comminata una sanzione di 724 euro, con la decurtazione di 10 punti ed il ritiro della patente di guida per un periodo di sospensione dai 3 ai 6 mesi.