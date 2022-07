Rissa dopo la serata in un locale a Civitanova, denunciati tre giovani

Il parapiglia era scoppiato alle prime ore di mercoledì scorso in via D'Azeglio, una strada tra viale Vittorio Veneto e corso Garibaldi. Dopo la segnalazione sul posto era intervenuta una pattuglia delle Volanti del locale commissariato

CIVITANOVA – Rissa dopo una serata in un locale, tre giovani denunciati. Il parapiglia era scoppiato alle prime ore di mercoledì scorso in una strada tra viale Vittorio Veneto e corso Garibaldi. Era stata una persona che, allarmata, aveva chiamato il numero unico di emergenza, il 112, segnalando la presenza di ragazzi che si stavano picchiando in via Massimo D’Azeglio. Erano le 5.15 del mattino. Una pattuglia delle Volanti del commissariato raggiunse il posto indicato e rintracciò tre giovani che avevano delle lievi ferite alla testa. I poliziotti raccolsero le testimonianze di alcune persone informate sui fatti riuscendo a riscostruire la dinamica dei fatti.

In particolare, da quanto emerso, i giovani, dopo essere usciti da un locale che si trova sul lungomare Sud, mentre si avviavano verso le rispettive auto per fare rientro a casa, avevano iniziato a discutere per futili motivi. Il diverbio poi si era fatto sempre più acceso finché i tre erano passati alle vie di fatto dandosele di santa ragione: dagli spintoni infatti erano passati ben presto a colpirsi con calci e pugni.

I tre giovani, accompagnati in commissariato insieme ai testimoni, sono stati interrogati dai poliziotti e, sulla scorta delle dichiarazioni raccolte, sono stati denunciati a piede libero alla Procura per il reato di rissa.