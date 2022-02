Rissa in una discoteca di Matelica, denunciati sette giovani

MATELICA – Sono sette i ragazzi denunciati per una rissa scoppiata lo scorso fine settimana in una discoteca di Matelica. Nella note tra sabato e domenica scorsa, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Camerino sono intervenuti in un noto locale di Matelica dove era scoppiata una rissa tra giovani per futili motivi. Il litigio, partito all’interno del locale, era scattato da alcune offese che erano state rivolte ai camerieri della struttura, ma si era immediatamente esteso arrivando a interessare anche il personale di sicurezza che non era riuscito a sedare gli animi.

Nel corso della rissa un giovane è anche rimasto ferito, in maniera fortunatamente non grave. I Carabinieri, intervenuti in gran numero, però sono riusciti a sedere la rissa e riportare la serata alla normalità. Le successive indagini hanno poi permesso di individuare i responsabili dei tafferugli: si tratta appunto di sette giovani tra i 23 e 38 anni, di cui cinque residenti a Matelica, che sono stati denunciati per rissa.