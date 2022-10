Ripe San Ginesio, attira una 19enne ai giardini pubblici e si spoglia: 60enne denunciato

RIPE SAN GINESIO – Avvicina una ragazza di 19 anni e si spoglia. Individuato e denunciato un 60enne. I carabinieri della Stazione di Loro Piceno, a conclusione di mirate indagini, hanno denunciato a piede libero un sessantenne di origine romena e residente in provincia di Macerata, per il reato di atti osceni in luogo pubblico. La vicenda era avvenuta la mattina del 17 settembre scorso. Erano circa le ore 11.20 quando un uomo aveva avvicinato una ragazza di diciannove anni davanti a un giardinetto pubblico di Ripe San Ginesio, luogo di abituale ritrovo per bambini e ragazzi. Dopo aver attirato l’attenzione della giovane, l’uomo, a bordo della propria auto, avrebbe mostrato i genitali e avrebbe iniziato atti di autoerotismo. La giovane si era subito allontanata e aveva raccontato ai genitori quello che era accaduto.

Il passo successivo era stato la denuncia ai carabinieri del posto. Ai militari la 19enne aveva fornito una descrizione dell’uomo e dell’auto a bordo della quale si trovava e, da questi primi elementi, i carabinieri hanno avviato una mirata indagine per arrivare all’identificazione dell’autore del gesto. Fondamentali sono state le telecamere di videosorveglianza del Comune, grazie alle immagini registrate, infatti, i militari sono riusciti a ricostruire il tragitto effettuato da un’auto in un orario compatibile con i fatti denunciati e, attraverso testimoni, sono arrivati all’identificazione e al riconoscimento dell’uomo, già noto alle forze di polizia.