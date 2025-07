VALFORNACE- Sorride il Comune di Valfornace, è arrivato l’ok al trasferimento di circa 793mila euro dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche da utilizzare per realizzare case popolari e la sede del C.O.C. (Centro Operativo Comunale).

L’obiettivo dell’intervento è quello di recuperare tre edifici in Via Don Orione. Le risorse ottenute, serviranno per coprire il 50% dell’importo autorizzato per l’intervento di acquisizione e di completamento delle nuove strutture, che vanno a sostituire il complesso che era in Via Roma. L’intervento ha un valore complessivo rimodulato pari a 2,9 milioni di euro, già coperto integralmente con fondi stanziati dal commissario straordinario mediante successivi provvedimenti. Con il nuovo decreto si completa il trasferimento della quota prevista per l’avvio operativo dei lavori.

Guido Castelli (Fonte Foto: Profilo Facebook Guido Castelli)

Il commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli ha evidenziato l’importanza di questo nuovo passo: «Diamo concretezza a una ricostruzione che non è solo edilizia, ma anche sociale. A Valfornace non si ricostruiscono soltanto edifici, ma fiducia e servizi per i cittadini».

Il sindaco del Comune di Valfornace Massimo Citracca ha sottolineato: «Stiamo parlando di abitazioni che erano abbandonate da tempo. Finalmente i lavori sono partiti perché ci saranno cinque appartamenti destinati a case popolari e ci sarà la nuova sede del C.O.C. Siamo ancora in una sede comunale temporanea, vediamo questo tipo di intervento fondamentale per tutta la comunità e offrire i servizi nel modo migliore. Un ringraziamento al commissario Castelli per la sua grande attenzione che ha sempre dimostrato verso il nostro territorio e verso tutto il cratere del centro Italia».