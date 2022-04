Ricostruzione post sisma: tre ordinanze speciali per Matelica, Fiastra e Sant’Angelo in Pontano

Il commissario Legnini ha firmato nuovi provvedimenti che riguardano le mura di Sant'Angelo per 2,4 milioni, le frazioni di Fiastra per 11 milioni e altri 8,2 milioni sono previsti per Matelica

MATELICA – Tre ordinanze speciali per accelerare la ricostruzione post sisma dei comuni di Matelica, Fiastra e Sant’Angelo in Pontano. A firmarle il commissario Giovanni Legnini durante l’ultima cabina di coordinamento. A Matelica gli interventi in deroga ammontano complessivamente a 8,2 milioni di euro, tra questi figura il restauro di Palazzo Finiguerra con 2 milioni di euro, grazie al quale saranno ripristinati anche la sede museale che ospitava i reperti archeologici di epoca picena, romana e medievale, i laboratori didattici e il deposito della Soprintendenza archeologica delle Marche. Gli altri restauri riguardano l’ex convento dei Filippini, la chiesa di Sant’Agostino, il recupero del palazzo comunale e la realizzazione di un nuovo edificio per ospitare il Centro operativo comunale.

Altri 11 milioni, invece, sono previsti per Fiastra per una serie di interventi, tra cui i più importanti riguardano il ripristino dei sottoservizi di alcune frazioni. Nell’ordinanza, inoltre, si finanzia il ripristino della struttura nel campeggio di San Lorenzo al lago e la realizzazione di un’area commerciale e prevede uno stanziamento anche per l’urbanizzazione e la sistemazione esterna della nuova palazzina per gli uffici del Comune. Per Sant’Angelo in Pontano, infine, sono previsti 2,4 milioni per il recupero delle mura storiche.

Nell’occasione dell’ultima cabina di regia, il commissario ha avviato anche la discussione della nuova ordinanza per l’incremento dei contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma. L’ordinanza prezzi, che prevede un consistente incremento del costo parametrico e l’adozione del nuovo prezzario unico per fronteggiare il forte incremento del costo dei materiali, sarà all’ordine del giorno di una nuova cabina di coordinamento già convocata per mercoledì prossimo.