Ricostruzione della nuova scuola media di Petriolo: finanziamento da tre milioni di euro

PETRIOLO – Tre milioni di euro di finanziamento per la scuola media “Marco Martello” di Petriolo; l’istituto verrà demolito e ricostruito. A darne notizia è il primo cittadino Domenico Luciani. Si tratta del fondo di 120 milioni di euro istituto dal Miur e destinato alla messa in sicurezza, all’adeguamento antisismico e alla nuova costruzione di edifici adibiti a uso scolastico statale nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni del Centro Italia (decreto n. 427 del 21 maggio 2019).

Area colpita dal terremoto del 2016 nella quale rientra Petriolo, dove si attendeva la conferma definitiva dell’ammissione a finanziamento per le risorse che serviranno alla demolizione e alla ricostruzione della scuola media. I 3 milioni di euro vanno sommati ai 200 mila euro assegnati a luglio 2019 per la progettazione definitiva ed esecutiva dello stesso intervento. Va ricordato che nella Provincia di Macerata solo Petriolo e Corridonia si erano classificati nella graduatoria degli interventi finanziabili.

«Entro quest’anno affideremo la progettazione esecutiva dell’appalto con la procedura di concorso di progettazione – ha spiegato il primo cittadino Domenico Luciani -. Ci sarà una giuria che valuterà le varie proposte di modo da dare vita a un procedimento il più trasparente possibile che coinvolge più persone e dà maggiore risalto al progetto».

«Ora ovviamente viene il bello perché dovremo progettare la scuola – ha aggiunto il sindaco -. Si tratta di un grande risultato per Petriolo e per le future generazioni del paese; è un risultato raggiunto grazie alla tenacia e al lavoro svolto in questi anni da tutta l’Amministrazione comunale, che ha saputo reagire alla crisi del sisma ed è riuscita a cogliere le opportunità che si sono presentate».

«Questa conferma giunge in un momento particolare per ricordarci che, anche in situazioni difficili come quella che stiamo vivendo in queste ore, non dobbiamo perdere la bussola e farci prendere dallo sconforto – ha aggiunto il primo cittadino -. Nei giorni scorsi la Giunta ha deliberato di potenziare l’igiene e la pulizia delle superfici degli edifici e degli spazi pubblici comunali e ha concesso un ulteriore contributo all’Istituto Scolastico Comprensivo per l’acquisto di prodotti per l’igiene per le scuole di Petriolo. Gli uffici comunali sono già all’opera per dare attuazione all’indirizzo della Giunta. L’esperienza maturata con l’emergenza sismica – ha concluso Luciani – fa sì che la macchina amministrativa comunale sia, in qualche modo, vaccinata ad affrontare questa nuova emergenza sanitaria».