Elezioni comunali: ribaltone a Porto Recanati, vince il centrosinistra di Andrea Michelini. A Morrovalle si impone Staffolani

MACERATA – Un voto nel segno della continuità a Morrovalle dove il nuovo sindaco sarà Andrea Staffolani, vicesindaco uscente, e che vede tra i rappresentanti della sua lista “ViviAmo Morrovalle” il sindaco uscente Stefano Montemarani. Staffolani si è imposto con 2.857 voti (58,79%), conquistando 11 seggi. Dietro Paolo Manciola che, con la lista “Cura e partecipazione” si ferma a 1.804 voti (37,12%), conquistando 5 seggi. Fuori dal consiglio comunale, invece, Tonino Quattrini con la lista ecologista, che si è fermato a 199 voti (4,09%), ottenendo zero seggi.

Centra il poker a Muccia, il sindaco uscente Mario Baroni che con la lista civica “La torre” ha ottenuto 324 voti (58,06%), conquistando sette seggi; mentre lo sfidante Giuseppe Abruzzo con la lista “Muccia verso il futuro” si ferma a 234 voti (41,94%) ottenendo 3 seggi.

Patrizio Leonelli, nuovo sindaco di Castelraimondo

Anche Castelraimondo premia la continuità, scegliendo come nuovo sindaco Patrizio Leonelli, imprenditore ed ex assessore ai Lavori pubblici della giunta Marinelli. Con la lista “Castelraimondo il futuro!” ha ottenuto 1.451 voti (56,48%), ottenendo otto seggi. Lo sfidante Costantino Mariani con la lista “Castelraimondo insieme”; invece, si è fermato a 1.118 (43,52%), ottenendo quattro seggi.

Una vittoria che per molti non era scontata a Porto Recanati, dove il centrosinistra di Andrea Michelini si è imposto sugli schieramenti di centrodestra, in particolare su quello del vicesindaco uscente Rosalba Ubaldi. Insieme alla lista “Progetto Comune” si è imposto con 1.965 voti (35,22%), conquistando 11 seggi. Decisamente staccata Rosalba Ubaldi con la lista “Centro Destra unito” che ha conquistato 1.504 voti (26,96%) e due seggi. Alessandro Rovazzani con la lista “Porto Recanati 21 26” si è fermato a 1.109 voti (19,88%), conquistando due seggi. Ultimo Salvatore Piscitelli con la lista “Civici per Porto Recanati” che ha conquistato 1.001 voti (17,94%), un seggio.