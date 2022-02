Reddito di cittadinanza, denunciate 16 persone nel Maceratese. «Percepiti indebitamente 150mila euro»

MACERATA – Sono 16 le persone denunciate (sette italiani e nove stranieri) per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, 150mila euro le somme percepite. Questo il risultato di un’indagine condotta dal comando provinciale dei Carabinieri per verificare il rispetto delle norme previste per ottenere il reddito di cittadinanza.

In particolare, i Carabinieri di Cingoli, Matelica, Serravalle e Pieve Torina hanno scoperto che, nel caso dei cittadini italiani, era stata presentata documentazione reddituale con Isee falsate degli anni precedenti, o era stata volutamente omessa l’indicazione dei redditi percepiti dalla convivente o, ancora, erano stati omessi alcuni redditi percepiti dallo stesso beneficiario.

I Carabinieri di Montecassiano, Serravalle, Cingoli e Penna San Giovanni, invece, hanno scoperto che, nel caso di cittadini stranieri, era stata attestata falsamente la propria condizione reddituale o era stata omessa volutamente l’indicazione dei redditi percepiti dal convivente o ancora, sempre al fine di percepire l’indennità in questione, erano stati forniti dati reddituali incompleti. A Montecosaro, infine, i Carabinieri hanno scoperto che due donne avevano mantenuto il reddito di cittadinanza, in un caso dopo essere stata cancellata per irreperibilità dall’anagrafe comunale e, in un altro, dopo la scadenza del permesso di soggiorno. I controlli dei Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni, d’intesa con l’Inps.