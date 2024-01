Recanati, Villa Colloredo Mels da record: + 50.5% di visitatori rispetto al 2022

RECANATI – Tempo di bilanci per il Museo Civico di Villa Colloredo Mels, che inizia il nuovo anno con un lusinghiero aumento dei visitatori; sono stati infatti 13.743 gli utenti che nel 2023 hanno scelto la visita al polo culturale comprendente Pinacoteca, Sezione Leopardiana, Storica, Archeologica, Museo Emigrazione Marchigiana e mostre temporanee, con un netto 50.5% in più rispetto al 2022.

«Questo sensibile aumento è dovuto non solo alle tante proposte culturali ed educative messe in piedi – dichiara Luigi Petruzzellis, responsabile del circuito museale Infinito Recanati – ma anche alle molteplici collaborazioni che i nostri musei hanno con le istituzioni, Comune di Recanati in Primis, e varie associazioni locali; molto forte anche la presenza delle scuole, con i mesi di novembre e dicembre durante i quali abbiamo fatto registrare il tutto esaurito».

Capitolo a parte per la mostra su Hugo Pratt realizzata in collaborazione con Associazione Culturale Arcadia, evento di livello internazionale che terminerà il prossimo 7 gennaio; i dati dell’esposizione stanno andando oltre ogni più rosea previsione e sin dalla sua apertura la mostra ha attirato a Recanati migliaia di visitatori da tutta Italia.