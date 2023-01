Recanati, ultimo saluto a Anna Maria Gozzi, “Marianna”: attivista e volontaria alla Pro Loco

RECANATI – Ultimo saluto a Recanati per Anna Maria Gozzi, deceduta il 5 gennaio all’ospedale di Civitanova Marche per problemi di salute sopraggiunti nell’ultima settimana. Ottantatré anni, Gozzi, era originaria della Toscana (Massa Carrara), ma viveva ormai da diversi anni nella città leopardiana dove era conosciuta con il soprannome di Marianna.

Attivista politica e sindacalista, Gozzi era un volto noto in città per essersi dedicata all’accoglienza turistica come volontaria alla Pro Loco di Recanati per tre anni. Marianna era anche una voce nota per le sue lucide analisi nell’emittente locale Radio Erre, dove amava intervenire telefonicamente per commentare fatti di politica.

Gozzi, donna determinata, colta e combattiva era sempre pronta a difendere i diritti dei più fragili. In Toscana era stata un’attivista del Partito Socialista Italiano e aveva lavorato al centro di riabilitazione Don Gnocchi di Firenze nel settore amministrativo e dirigenziale.

La passione per la politica e quella per la sanità le erano rimaste e quest’ultima l’ha trasmessa al figlio Alessandro Costantini titolare di una ortopedia – sanitaria a Montecosaro Scalo. Nel pomeriggio di oggi – 7 gennaio – si sono svolti i funerali nella chiesa di Sant’Agostino a Recanati dove familiari e conoscenti le hanno portato l’ultimo saluto.