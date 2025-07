A Recanati tornano le notti di "Lunaria"

RECANATI – Tornano le notti di “Lunaria”, la popolare, amata rassegna sostenuta dal Comune di Recanati, ideata e artisticamente curata da Musicultura. Il cartellone della stagione 2025 prevede tre appuntamenti: tre artisti d’eccezione, tre serate ricche di magia nel cuore del centro storico recanatese.

«Con Lunaria Recanati si conferma al centro della musica italiana, e quest’anno ancora di più, visto che le serate sono passate da due a tre – ha dichiarato il sindaco Emanuele Pepa – Si tratta anche di un richiamo turistico importante che valorizza Recanati sotto molteplici punti di vista. La combinazione Recanati e musica, attraverso Lunaria, del resto, è un punto saldo della nostra estate già ricca di eventi e Lunaria ne è sicuramente una punta di diamante, considerando anche il coinvolgimento di piazza Leopardi e di Palazzo Venieri per gli eventi. Quest’anno abbiamo deciso di predisporre un prezzo simbolico per due spettacoli su tre (Filippo Graziani è gratuito) che può esserci utile anche per garantire maggiore sicurezza ed un pubblico più interessato ai concerti. Appuntamenti pensati per fasce generazionali diverse tra loro, proprio per attirare un pubblico vario ed eterogeneo. Recanati, pertanto, con questa kermesse, continua ad attirare l’interesse del panorama musicale nazionale, dando un respiro molto ampio alla sua concezione di eventi culturali capaci di esprimere tutte le potenzialità del nostro territorio. E della nostra città ovviamente».

La musica, la voce, la parola si apprestano ora a sintonizzarsi con il fascino degli scenari architettonici di una cittadina a forte vocazione culturale come è Recanati.

«Ospiteremo nei luoghi più suggestivi e simbolici della nostra città tre ospiti di grande rilievo nazionale – ha affermato l’assessore alla Cultura Ettore Pelati – dalla serata di apertura del 18 luglio ad ingresso libero con Filippo Graziani, che si esibirà sul palco di piazza Leopardi, alla talentuosa Petra Magoni, che troverà nel cortile di Palazzo Venieri una cornice più raccolta e pittoresca per esaltare le sue grandi doti artistiche. Infine, ultimo ma non ultimo, Ermal Meta lascerà di certo emozioni intense con la sua esibizione del 2 agosto ancora in piazza Leopardi per la sua unica data nelle Marche. Un ulteriore elemento che ci inorgoglisce e ci fa dire di aver presentato a Recanati un’offerta estiva di grande valore artistico. Grazie a Musicultura per la disponibilità e la collaborazione dimostrate nell’organizzazione di questa edizione».

«Con i concerti di Filippo Graziani, Petra Magoni con String Quartet ed Ermal Meta, Lunaria offre ai suoi spettatori tre esclusive marchigiane, tre universi espressivi che spaziano in territori assai diversi tra loro, ma soprattutto garantisce l’inventiva e il temperamento di tra artisti autentici, che nel live non usano artifici e si danno al pubblico con generosità», ha detto il direttore artistico Ezio Nannipieri.

Da anni al fianco di Lunaria la Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano

«La nostra Banca sostiene Lunaria da tantissimi anni in quanto rappresenta un momento di aggregazione importate per Recanati e per il territorio – ha affermato Gerardo Pizzirusso, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano – un appuntamento di prestigio che ogni estate attrae tanti visitatori e turisti. Ringrazio Musicultura e il Comune di Recanati per l’impegno e faccio i miei complimenti per la scelta artistica della nuova stagione 2025».

Lunaria, il programma

Si parte venerdì 18 luglioin Piazza Leopardi con il trascinante concerto di Filippo Graziani, dedicato al padre “Ottanta. Buon compleanno Ivan!” Un racconto musicale potente, intimo e travolgente, attraverso i brani più amati di Ivan Graziani ma anche quelli meno noti, scelti con cura da Filippo per offrire uno sguardo personale e autentico sull’universo creativo del padre Ivan. Con lui sul palco un rodato ensemble di musicisti: il fratello Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino tastiere, Riccardo Cardelli polistrumentista.“Ottanta. Buon compleanno Ivan“, con la sua atmosfera di festa, sarà un’occasione per immergersi nelle storie senza tempo di Ivan Graziani e riscoprire il suo impatto culturale attraverso lo sguardo creativo di Filippo. Con oltre 10 anni dedicati a diffondere l’eredità musicale del padre, Filippo ha dimostrato di essere un performer carismatico e creativo, non limitandosi a interpretare i brani di Ivan, ma rinnovandoli con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti che non intaccano l’essenza originaria ma la impreziosiscono, tracciando un ponte tra generazioni. Una serata all’insegna della memoria, dell’energia e dell’autenticità, con in primo piano la peculiarità vocale di Filippo e la collaudata pienezza del sound della sua band. L’ingesso è libero.

Mercoledì 24 luglio Lunaria si sposta nell’atmosfera più raccolta del Cortile di Palazzo Venieri, per accogliere la personalità prorompente e la voce magnetica di Petra Magoni, sostenuta nell’occasione dall’ Arkè String Quartet, l’ensemble che si può dire abbia conferito una nuova identità sonora al format del quartetto d’archi, composto da Carlo Cantini al violino elettrico, Valentino Corvino al violino/oud/live electronics, Matteo Del Soldà alla viola e Stefano Dall’Ora al contrabbasso. Subversion è il titolo dell’originale progetto che porteranno in scena: dall’Illuminismo alle Avanguardie, dalla Beat Generation ai giorni nostri, si rivivranno le musiche e i testi che hanno sovvertito gli schemi del nostro pensiero e trasformato le nostre anime. Si ascolteranno musiche di Kurt Weill, Eric Satie, John Cage, Patti Smith, Frank Zappa, Wolfgang Amadeus Mozart, The Beatles, Edith Piaf, Bob Dylan, Amy Winehouse, Rettore…Un concerto possente e al contempo raffinato, capace di attraversare con grazia e non senza ironia generi ed epoche (Ingresso €10,00, circuito Vivaticket.).

Gran finale sabato 2 agosto, ancora in piazza Leopardi, con uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano: Ermal Meta. Si annuncia una serata a forte impatto emotivo. Un concerto raffinato e dinamico, concepito come un racconto dove ogni canzone contribuisce a creare un’atmosfera coinvolgente.

Quello che l’artista mira a tracciare è un viaggio personale e musicale, dove le canzoni diventano capitoli di una storia più ampia, raccontata attraverso la sua voce, permettendosi con sincerità di condividere col pubblico anche esperienze e riflessioni intime. Ad accompagnare Ermal Meta ci saranno al piano Davide Antonio Pio, curatore anche degli arrangiamenti che rivisitano suggestivamente alcuni brani del repertorio del cantautore e un trio di archi che vede Alessandro Cosentino al violino, Tiziano Guerzoni al violoncello e Ghyneska Padrino al violino (Ingresso €15,00 circuito Ticketone)

I tre concerti di Lunaria 2025, sia a pagamento sia a ingresso libero, prevedono per gli spettatori comodi posti seduti. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30, con apertura cancelli alle 19.30.