Recanati, tentò una rapina in un supermercato: 34enne condannato

RECANATI – Tentò una rapina alla Crai armato di coltello, condannato un 34enne straniero residente a Fermo. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Macerata, Giovanni Maria Manzoni, lo ha condannato a sette mesi e 10 giorni di reclusione in continuazione con una precedente condanna a 3 anni e 4 mesi (il giorno successivo alla tentata rapina a Recanati compì una rapina in un supermercato Sì con te a Porto Recanati).

La tentata rapina risale al 15 dicembre del 2020 quando il giovane entrò nel supermercato Crai di via Nazario Sauro armato di coltello. Raggiunse la cassa, estrasse il coltello e lo puntò contro la cassiera intimandole di darle tutto quello che aveva: «Dammi i soldi e non ti faccio niente». Era stato l’arrivo di un cliente a metterlo in fuga, ma dopo rapide e puntuali indagini fu individuato dai carabinieri della Compagnia di Civitanova guidata dal capitano Massimo Amicucci.

Accusato di tentata rapina, oggi il gup lo ha condannato a 7 mesi e 10 giorni di reclusione in continuazione con una precedente condanna a tre anni e quattro mesi per una rapina compiuta il 16 dicembre 2020 al supermercato Sì con te in via 29 marzo a Porto Recanati. Quella volta ad attenderlo in auto c’era un complice, il 34enne entrò e sempre con la minaccia di un coltello, riuscì a farsi consegnare la somma di circa 700 euro.