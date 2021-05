Recanati, scivola in un laghetto. Muore agricoltore di 73 anni

RECANATI – Tragedia ieri a Recanati, dove un agricoltore di 73 anni è morto scivolando in un laghetto adibito all’irrigazione dei campi, non lontano dalla sua abitazione. La vittima è Mario Savoretti, che viveva insieme alla famiglia del fratello. Secondo la ricostruzione nel primo pomeriggio l’uomo era solito fare una passeggiata lungo le sponde del laghetto in contrada Sant’Agostino.

E, anche ieri, avrebbe fatto così. Ma poi, probabilmente per un malore o perché è scivolato, è finito in acqua. L’uomo, molto probabilmente ha tentato anche di chiedere aiuto, ma in quel momento lì intorno non c’era nessuno e la sua abitazione dista alcune centinaia di metri, per cui nessuno lo ha sentito.

A iniziare le ricerche è stato proprio il fratello preoccupato nel non vederlo tornare a casa dopo diverse ore. Dopo poco la tragica scoperta nello specchio d’acqua. L’uomo ha chiamato i soccorsi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, con l’ausilio di un gommone, hanno recuperato il corpo e il medico del 118 che ha poi confermato la morte accidentale. Sul posto anche i Carabinieri di Recanati e la Croce gialla.