Recanati, lei lo ospita lui le ruba 25.000 euro di gioielli. Condannato

Per spirito di altruismo aveva deciso di accoglierlo in casa, ma poi si sarebbe accorta che alcuni gioielli erano spariti. Oggi si si è celebrata la discussione del processo

RECANATI – Ospitato in casa per circa tre mesi, ruba e rivende oltre 25.000 euro di gioielli. Recanatese 44enne condannato. La scoperta dei furti risale a gennaio del 2018. Circa tre mesi prima una donna della città leopardiana decise di dare ospitalità a un concittadino, lo conosceva, sapeva delle difficoltà che in quel periodo l’uomo stava attraversando e per spirito di altruismo aveva deciso di accoglierlo in casa, così da ottobre, quasi quotidianamente l’uomo era rimasto anche a cena. A fine gennaio però la donna si sarebbe accorta che alcuni gioielli erano spariti e decise di allontanare l’uomo da casa, da quel momento i furti non si ripeterono più.

In base a quanto ricostruito successivamente, l’uomo tra il 19 e il 31 gennaio si sarebbe impossessato di circa 25.000 euro di gioielli che la donna custodiva in due portagioie e che avrebbe poi rivenduto in due negozi di compravendita di oro.

Finito sotto processo per furto aggravato oggi si è celebrata la discussione: il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna dell’imputato a cinque anni di reclusione, il giudice Daniela Bellesi, all’esito della camera di consiglio, ha concesso le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti e ha condannato il 44enne a un anno e cinque mesi di reclusione, 400 euro di multa e al pagamento di 9.000 euro di provvisionale.

L’imputato era difeso dall’avvocato Giovanni Cimarossa, la donna era parte civile con l’avvocato Donato Attanasio.