Recanati, addio all’ex consigliere Garofolo. Fu anche presidente della società di basket

Recanati – Lutto a Recanati per l’improvvisa scomparsa di Gabriele Garofolo, morto questa notte dopo una lunga malattia. Aveva 65 anni, lascia la moglie Marina e sette figli. Era molto conosciuto in città per il suo impegno professionale ma anche politico e sportivo.

Laureato in ingegneria, dal 2004 al 2009 era stato consigliere comunale e capogruppo Udc, con delega alla famiglia e nominato anche presidente della commissione consiliare “Sport, tempo Libero, politiche giovanili, attività produttive, agricoltura e commercio. Nel 2009 venne rieletto sempre nelle file dell’Udc.

Quattro anni fa era stato nominato vicepresidente all’Astea e nella sua vita politica era stato anche amministratore alla società dell’Acquedotto del Nera. Di recente aveva seguito i lavori di ampliamento e ristrutturazione del palazzetto, dando così seguito anche a una delle sue grandi passioni, quella per il basket. Negli anni Ottanta, infatti, fu anche presidente della U.s Basket Recanati. Il funerale si svolgerà domani (9 giugno), alle 16, nella chiesa di Sant’Agostino a Recanati.