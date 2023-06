Recanati, il mezzo agricolo si sfrena: bracciante 39enne finisce a Torrette

L'uomo stava raccogliendo della frutta su un terreno: per evitare di finire in un fossato, si è lanciato dal mezzo in movimento

RECANATI – Infortunio sul lavoro mentre raccoglie la frutta, bracciante 39enne ricoverato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove è stato trasportato con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto oggi, 2 Giugno, all’ora di pranzo. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno, sul terreno di una azienda agricola che si trova a Montefiore di Recanati.

Per cause in corso di accertamento un bracciante, di origini indiane e di 39 anni, si trovava su un mezzo agricolo e stava raccogliendo della frutta. Ad un certo punto, il mezzo si è sfrenato e il 39enne per evitare di scivolare dentro un fossato si è lanciato dal mezzo. Immediatamente sul posto i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco. L’uomo, ferito, è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Ancona per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.