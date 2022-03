Recanati: investito sulla Regina, 23enne muore dopo diverse ore

Non ce l'ha fatta il giovane travolto sabato sera mentre transitava in bicicletta lungo la strada. Urtato da una vettura era stato sbalzato a terra e poi colpito da un'altra macchina

RECANATI – Non ce l’ha fatta il giovane investito sabato sera (19 marzo) lungo la Regina. Il ragazzo, un pakistano di appena 23 anni, infatti, è morto ieri all’ospedale Torrette di Ancona dove era stato ricoverato per le gravi ferite riportate. Il ragazzo stava percorrendo la Regina in bicicletta quando, in un tratto buio, è stato toccato da un’auto e ha perso l’equilibrio.

Dopo essere caduto sull’asfalto, il giovane è stato urtato da una seconda auto che non ha avuto modo di evitarlo. Le condizioni del ragazzo erano apparse subito molto critiche, tanto che i medici del 118 lo avevano portato all’ospedale di Macerata dove è rimasto per poco tempo, per poi essere trasferito ad Ancona in eliambulanza. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Porto Recanati che ci ha messo un po’ a identificare il ragazzo che non aveva documenti con sé.

Solo successivamente è stato possibile ricostruire che si trattava di un ragazzo di 23 anni, regolare in Italia e residente a Recanati. Nonostante il grande sforzo dei medici per salvargli la vita, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e ieri, purtroppo, il 23enne è morto.