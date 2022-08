RECANATI – I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, 11 agosto, alle ore 22.15 circa, nel comune di Recanati, in via Nazario Sauro per un incidente stradale tra un’autovettura ed uno scooter.

A seguito dell’impatto la persona alla guida dello scooter è finita sotto la vettura rimanendo incastrata. Sul posto la squadra delle fiamme rosse del Comando di Macerata, e una squadra proveniente dal distaccamento di Osimo, hanno collaborato con il personale del 118 e messo in sicurezza gli automezzi coinvolti. Sul posto presenti i carabinieri di Civitanova Marche.