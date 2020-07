Recanati, la iGuzzini illuminerà il nuovo viadotto Polcevera di Genova

Sarà una illuminazione eco-friendly per non dimenticare. Le luci evocheranno le 43 vittime che hanno perso la vita nel crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto di due anni fa

RECANATI – L’azienda iGuzzini illuminerà il viadotto Polcevera disegnato dall’architetto Renzo Piano che andrà a sostituire il ponte Morandi di Genova crollato il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone.

Adolfo Guzzini, il cofondatore dell’azienda recanatese leader mondiale nell’illuminazione innovativa e architettonica, non è nuovo a questo tipo di progetto. La iGuzzini negli anni ha infatti illuminato anche luoghi d’arte e strutture cittadine, poli museali e città in tutto il mondo.

L’azienda, entrata a far parte del Gruppo Fagerhult agli inizi del 2019 -che l’ha rilevata per 385 milioni di euro -, questa volta ha deciso di essere in campo a Genova nel progetto dell’architetto Renzo Piano, con il quale la famiglia Guzzini ha già collaborato in passato. La mente creativa dell’illuminazione dell’ex ponte Morandi sarà il light designer foggiano Romano Baratta.

Durante la presentazione del progetto si era parlato di una «illuminazione eco-friendly per non dimenticare» e così sarà con un’attenzione particolare all’ambiente e con il ricordo evocativo che riguarderà anche le luci alle 43 vittime che hanno perso la vita quel tragico 14 agosto di due anni fa.

Il progetto dell’illuminazione da parte dell’azienda recanatese sarà presentato nel dettaglio nei prossimi giorni.