Recanati, funerali in diretta tv e web per don Lamberto Pigini

RECANATI – «Don Lamberto Pigini è stato un maestro della comunicazione nell’epoca pionieristica degli anni ’60 e fino ai nostri giorni, lui che guardava sempre al futuro e credeva nell’innovazione sarebbe contento di un funerale come quello che avrà domani». Parole di Giuseppe Casali, amministratore delegato di Pigini Group, il gruppo editoriale marchigiano fondato dal sacerdote imprenditore, al suo fianco per 50 anni durante la crescita del polo della stampa nella Valmusone.

La cerimonia di addio a Don Pigini si terrà sabato 9 gennaio alle ore 9,30 presso la Cattedrale di San Flaviano a Recanati, e la Diocesi di Macerata ha disposto che venga trasmessa in diretta sia sul suo canale youtube che su EmmeTV canale 89 del digitale terrestre. Il funerale sarà inoltre proiettato in diretta streaming nella chiesa di Cristo Redentore (Villa Teresa). La diretta tv e web è stata organizzata per evitare assembramenti nel rispetto delle norme anti-covid: è attesa infatti una gran folla per l’ultimo saluto a don Lamberto, a fronte di 200 posti disponibili in Cattedrale e di altri 200 a Villa Teresa. Subito dopo la cerimonia la salma raggiungerà Castelfidardo dove la famiglia Pigini ha la tomba di famiglia. La camera ardente è allestita oggi, fino alle ore 20, presso il duomo di Recanati.

Sabato mattina, in occasione del rito funebre presso la Cattedrale di Recanati, la Polizia Locale, dalle 8 alle 12, ha previsto di riservare Piazzale Gregorio XII per agevolare l’arrivo della salma ed assicurare ampi spazi ai partecipanti al rito funebre, evitando situazioni di assembramento. Inoltre è stato stabilito (sempre dalle 8 alle 12) di regolamentare a senso unico Viale Corridoni e Viale Passero Solitario, per consentire la sosta ai veicoli sul lato interno (sinistro), direzione Macerata-Loreto, aumentando quindi la possibilità di parcheggio anche ai residenti ed ai partecipanti al rito funebre.