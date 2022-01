Recanati, focolaio alla casa di riposo: otto anziani risultati positivi

RECANATI – La terza dose di vaccino e le tante accortezze non sono bastate per tenere il Covid lontano dalla casa di riposo “Ester Gigli” di Recanati. Otto ospiti, infatti, sono risultati positivi e ora l’Asur ha iniziato il trasferimento in altre strutture. Fortunatamente tutti i positivi sono asintomatici e son stati intensificati i tamponi per avere un monitoraggio costante della situazione.

Gli anziani ospiti della struttura sono circa una sessantina e risultano tutti vaccinati con terza dose, così come anche il personale infermieristico ed Oss. Ora si sta cercando di capire come il virus possa essere entrato, visto che le visite dei familiari sono sospese, per precauzione, già da dicembre.