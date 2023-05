Recanati, cresce il parco macchine della Croce Gialla: inaugurate due nuove ambulanze

RECANATI – Due nuove ambulanze per la Croce Gialla di Recanati. 3900 interventi per emergenza 118, 14248 servizi in totale nello scorso anno, 440649 km percorsi: questi alcuni dei numeri dell’ente. Domenica scorsa sono state inaugurate due nuove ambulanze. Erano presenti alla cerimonia anche il sindaco Antonio Bravi e l’assessore alle politiche sociali Paola Nicolini. «35 anni di impegno nel territorio, 22 mezzi per il soccorso sanitario e il trasporto sociale, 220 pacchi alimentari distribuiti mensilmente nel 2022, consegna a domicilio di pasti caldi a 4 persone non autosufficienti per 365 giorni all’anno, 3900 interventi per emergenza 118, 14248 servizi in totale nello scorso anno, 440649 km percorsi: è la Croce Gialle di Recanati che ha inaugurato due nuove autoambulanze attrezzate per il soccorso» ha reso noto l’assessore Paola Nicolini. «Inaugurate due nuove autoambulanze al servizio dei cittadini e delle cittadine, grazie all’impegno di volontariato della nostra Croce Gialla – ha detto il sindaco -. Abbiamo manifestato la nostra gratitudine per il suo servizio anche in campo sociale».