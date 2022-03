Recanati, trovato con cocaina, hashish e marijuana: 36enne condannato a due anni

RECANATI – Aveva cocaina, marijuana e 800 grammi di hashish. È stato condannato a due anni, pena sospesa, e al pagamento di 6.000 euro di multa un 36enne di Recanati. La sentenza questa mattina 30 marzo all’esito della discussione in abbreviato. Il giudice del Tribunale di Macerata Daniela Bellesi ha poi revocato la misura e disposto la restituzione del denaro sequestrato al momento dell’arresto. Era difeso dall’avvocato Maurizio Ballarini sostituito dal collega Vanni Vecchioli.

L’operazione antidroga dei carabinieri della Stazione di Corridonia risale allo scorso febbraio. Il giovane era stato fermato dai militari davanti a un centro commerciale. Addosso il 36enne non aveva niente ma in macchina gli uomini dell’Arma avevano trovato su un tappetino un pezzo di hashish, così era scattata la perquisizione domiciliare a Recanati. Nell’appartamento dove vive sono state trovate diverse tipologie e diverse quantità di stupefacente: 9 grammi di cocaina, 800 grammi di hashish e 176 grammi di marijuana. Per lui era quindi scattato l’arresto. Finito davanti al giudice per la convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo si giustificò dicendo che la droga era per uso personale e che aveva aumentato il consumo dopo la rottura della relazione sentimentale con la fidanzata. Oggi, dunque, la discussione e la condanna.