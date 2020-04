Recanati, cocaina e coltello negli slip: denunciate tre persone. Una doveva essere in quarantena obbligatoria

RECANATI – Cocaina e coltello nascosti nelle mutande: tre persone denunciate. Una di loro doveva essere a casa perché sottoposta a quarantena obbligatoria.

I carabinieri della stazione di Recanati, insieme ai colleghi della Forestale, hanno fermato l’auto, una Dacia Sandero, con a bordo le tre persone, ieri sera, intorno alle 19, lungo la Provinciale 105, nel territorio comunale di Recanati.

I militari hanno subito chiesto ai tre, due donne di 45 e 30 anni e un uomo di 29, tutti originari della provincia di Ancona, il motivo della loro presenza fuori dal territorio comunale. L’atteggiamento nervoso e impacciato dei tre ha subito insospettito gli agenti che hanno proceduto con una perquisizione grazie anche al supporto del personale femminile della Polizia locale, giunta sul posto. Le due donne nascondevano addosso, più esattamente nelle mutande, due involucri di cocaina per un totale di 6,8 grammi e un coltello proibito.

Tutti e tre sono stati quindi denunciati per detenzione ai fini di spaccio e per porto illegale di arma bianca e sono anche stati sanzionati, con l’aggravante della reiterazione (erano infatti già stati multati in precedenza) e dell’utilizzo dell’auto, per la violazione delle misure di contenimento dell’epidemia come disposto dal Decreto ministeriale. Per ognuno dei tre è scattata una multa di 746, 66 euro.

Una delle due donne, la 45enne, è stata anche denunciata perché si era allontanata volontariamente dalla propria abitazione quando in realtà era sottoposta a quarantena obbligatoria.