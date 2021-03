Recanati, ciclista travolto da un’auto. E’ grave

L'incidente si è verificato in mattinata lungo la Strada dei Pali. Immediati i soccorsi

RECANATI – Grave incidente questa mattina lungo la Strada dei Pali, tra Recanati e Loreto. Un ciclista è stato travolto da un’auto e, nella caduta, ha riportato gravi traumi, tanto che i sanitari del 118 ne hanno disposto il trasferimento immediato all’ospedale Torrette di Ancona.

L’incidente si è verificato verso le 11.30, ma ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto. L’eliambulanza è atterrata nel giro di pochi minuti nel campo che costeggia la strada e l’uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso.