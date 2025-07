RECANATI – «Rispettare l’ambiente, crescere e garantire un buon servizio ai cittadini». Nelle parole dell’amministratore delegato di Astea Fabio Marchetti sono racchiuse le strategie che hanno guidato il gruppo in un percorso di sviluppo costante e di risultati concreti fra i quali spicca un incremento del fatturato nel 2024 di oltre il 20% «frutto dell’impegno e degli obiettivi dati alla nostra controllata DEA, Società di distribuzione elettrica, che nel uglio 2024 è stata anche quotata in Borsa».

Sono alcuni dei dati contenuti nel Bilancio di Sostenibilità 2024 illustrato il 9 luglio al Centro Nazionale Studi Leopardiani di Recanati.

Nel documento viene raccontato un anno di impegno della multiutility nel potenziamento delle reti idriche, nella promozione del risparmio energetico e dell’economia circolare, nella digitalizzazione dei servizi e nella raccolta differenziata. Nel 2024 gli investimenti complessivi del Gruppo ammontano a 19.583.132, con un incremento del 16,27% rispetto all’esercizio precedente. Il fatturato ammonta a 74.385 euro.

L’azienda ha registrato un’importante crescita nella distribuzione di energia elettrica, con nuove partnership e acquisizioni, non solo nelle Marche, ma anche in Abruzzo, Liguria e Lombardia: i servizi si sono estesi ai comuni di Ortona e San Vito Chietino in Abruzzo, Magliano di Tenna e Offida nel sud delle Marche, a Sanremo in Liguria e a Soresina in Lombardia. Marchetti ha ricordato anche l’impegno del gruppo per il risparmio energetico nel campo dell’illuminazione pubblica, dove ha raggiunto «più del 72% di lampade e di impianti a LED rispetto alle lampade tradizionali».

Astea, alcuni dati

Importanti anche gli investimenti pari a «19 milioni e 600mila euro» compiuti dalla multiutility con sede ad Osimo che si occupa di servizio idrico integrato, distribuzione gas, produzione energia, teleriscaldamento ed igiene urbana, servendo un ampio bacino territoriale che spazia tra le province di Ancona e Macerata (Osimo, Recamati, Loreto, Porto Recanati, Porto Potenza Picena, Montelupone, Montefano e Montecassiano).

«È cresciuta all’interno di Astea – ha aggiunto Marchetti – la produzione di energia elettrica rinnovabile, sia attraverso la centrale idrica che il fotovoltaico». Numeri importanti anche per il centro del riuso che segna una crescita del «45%» di utenti che hanno conferito materiale e del 35% di coloro che lo hanno ritirato, favorendo concretamente l’economia circolare.

Un anno che ha segnato una svolta per il gruppo che ha completato il processo di quotazione in borsa della partecipata DEA. Un’operazione che ha rappresentato una tappa strategica nel percorso di crescita della società. A fine 2024, DEA gestiva 90.346 POD (Point Of Delivery – punto di prelievo dell’energia elettrica), in significativa crescita rispetto ai 55.010 dell’anno precedente grazie a operazioni di aggregazione con l’acquisto di una partecipazione di controllo in ASPM Soresina Servizi S.r.l., attiva nella distribuzione e misura elettrica nel Comune di Soresina (Cremona).

Il direttore generale Astea Massimiliano Riderelli Belli, ricordando il primo «compleanno della quotazione in borsa» di DEA (3 luglio 2024) nel mercato IGM dedicato alle piccole e medie imprese, ha parlato di «un’esperienza e di un anno decisamente soddisfacente che ha portato visibilità, reputazione e una maggiore consapevolezza delle opportunità nella distribuzione dell’energia elettrica», e soprattutto che ha portato «DEA, un’azienda che nasce nelle Marche, a un’azienda che ha una dimensione nazionale».

Nel 2024 Astea ha formalizzato la propria adesione al Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), la più vasta iniziativa di cittadinanza d’impresa a livello mondiale, nata dalla volontà di promuovere un’economia globale sostenibile: rispettosa dei diritti umani e del lavoro, della salvaguardia dell’ambiente e della lotta alla corruzione, con oltre 20.000 aziende coinvolte in più di 160 Paesi, delle quali oltre 550 in Italia.

Ospiti e relatori

Il Rapporto quest’anno ha avuto come titolo “Il sapore della sostenibilità”, una metafora che riflette l’identità Astea: concreta, attenta ai bisogni reali delle persone, profondamente rispettosa delle risorse naturali. La presentazione ha registrato la presenza e il contributo di Mario Tozzi, Ricercatore CNR, divulgatore e conduttore Rai, saggista ed editorialista, e di Francesco Giorgino, giornalista, conduttore televisivo Rai, direttore del Master Comunicazione Luiss. A condurre il giornalista Rai Paolo Notari. Presente il sindaco di Recanati Emanuele Pepa e la neo sindaca di Osimo Michela Glorio.

Francesco Giorgino nel suo intervento ha parlato di sostenibilità economica, sociale e ambientale, toccando il tema del greenwashing (ambientalismo di ‘facciata’) e spiegando che la sostenibilità non è un costo ma un’opportunità, un tema ripreso anche da Mario Tozzi, il quale ha evidenziato le disparità sociali generate dalla crisi climatica. A margine dell’evento il ricercatore CNR ha sottolineato la necessità di compiere «uno sforzo di investimento in innovazione e ricerca». «Se capiamo che la crisi climatica è così grave – ha detto – non muoversi significa comunque, anche se non si agisce, perdere denaro e persone ad esempio a seguito delle perturbazioni a carattere violento. Dobbiamo declinarla la sostenibilità: mi pare che siamo un po’ indietro», ha concluso.

Attività e numeri

Il servizio idrico integrato si sviluppa su Loreto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Osimo, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati, un bacino di 109.885 abitanti prelevando 11,22 milioni di metri cubi di acque in subalveo o da sorgente. Astea è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento dell’efficienza della sua rete. Rispetto ad una media nazionale del 40% di perdite idriche, la rete Astea registra il 34% circa di perdite, che nel solo centro storico di Osimo, grazie al progetto sperimentale “Muse Grids” finanziato da fondi europei, si riduce al 13,9% rispetto al 32,5 del 2018.

La distribuzione di gas naturale riguarda 75.207 cittadini tra Osimo, Recanati, Loreto e Montecassiano, a cui si aggiungono i 9.194 di Soresina (CR) con una rete pari a 476 km che ha distribuito 33,54 milioni di metri cubi di gas. Grande impulso c’è stato l’anno scorso nel settore della distribuzione di energia elettrica che a 155.341 abitanti serviti, perché oltre ai comuni marchigiani diOsimo, Polverigi e Recanati si sono aggiunti, grazie a nuove partnership e acquisizioni, i comuni di Ortona e San Vito Chietino in Abruzzo, Magliano di Tenna e Offida nel sud delle Marche, Sanremo in Liguria e Soresina in Lombardia con una immissione di energia in rete di 540 milioni di kWh, con una lunghezza della rete elettrica di 2.359 km.

La raccolta dei rifiuti viene svolta a Numana e Osimo, 38.586 residenti complessivi che hanno prodotto 24.100 tonnellate di rifiuti in lieve riduzione rispetto al 2023. La raccolta differenziata si attesta al 77,6% a Osimo, che è il miglior risultato di comune marchigiano sopra i 30mila abitanti, e al 70,2% Numana. I rifiuti trattati nell’impianto di selezione di San Biagio sono aumentati dell’1,8%, superando le 13 tonnellate. L’attenzione alla sostenibilità ambientale è confermata poi dai numeri del Centro del Riuso di San Biagio, dove si è registrato un aumento del 45% di utenti che hanno conferito materiale e del 35% di utenti che lo hanno poi ritirato, per un totale di 68,4 tonnellate di materiale evitato alla discarica con un aumento del 27% rispetto al 2023, un aiuto concreto allo sviluppo dell’economia circolare.

L’illuminazione pubblica è oggi gestita nelle Marche, in Liguria e in Lombardia. Nel 2024 è proseguita l’azione di rinnovamento di gran parte dei 7.127 punti luce di Osimo (in crescita dai 6.982 del 2023): ad oggi, infatti, ben 5.144 sono stati sostituiti con fari a led a risparmio energetico, raggiungendo quindi il 72% del totale. Nel 2024 il Gruppo Astea ha registrato livelli di rispetto degli standard nazionali di servizio superiori al 97% per tutte le tipologie di prestazione.

A fine 2024 l’organico complessivo delle società del Gruppo Astea è pari a 289 unità, con un incremento del 17,4% rispetto all’anno precedente, dovuto principalmente al conferimento in DEA del personale proveniente da Amaie S.p.A. Va evidenziato l’aumento delle ore dedicate ai corsi di formazione salite da 3.911 a 5.536, delle quali il 39,2% dedicate alla sicurezza sul lavoro, il 37,6% all’area tecnico specialistica, il 9,4% alle novità legislative e normative, il 5,8% all’area gestionale-manageriale, il 4,6% a quella informatica e il 3,3% a competenze trasversali.

Nel 2024 Astea S.p.A. ha ottenuto il “Bollino Rosa”, riconoscimento assegnato dalla Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche alle aziende che si distinguono per l’impegno concreto nella promozione della parità di genere. La certificazione attesta l’adozione di politiche e pratiche volte a garantire l’uguaglianza e l’inclusione tra uomini e donne nel contesto lavorativo.

Uno sguardo al futuro

Con la chiusura del Programma Quadro europeo Horizon 2020 e con il nuovo Horizon Europe 2021-2027 per la Ricerca e l’Innovazione, per il Gruppo Astea si prospettano nuovi scenari, stimoli e opportunità, perché innovazione implica ricerca continua. Nel 2024, il Gruppo ha consolidato la propria presenza nel panorama della ricerca europea partecipando attivamente a due progetti strategici: OMEGA-X e LocalRES.

