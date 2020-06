Recanati: Astea Energia riapre l’Energypoint

RECANATI – Lunedì 8 giugno riapre al pubblico l’Energypoint di Astea Energia in via Cesare Battisti, 30 a Recanati. «Durante il lockdown – dice Luciano Castiglione, direttore generale di Astea Energia – siamo stati vicini ai nostri clienti telefonicamente e con i nostri social media; da lunedì 8 torneremo a vederci in faccia, rispettando tutti i provvedimenti in termini di Covid-19».

Nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19, l’Energypoint sarà aperto al pubblico con lo stesso orario di pre-lockdown e cioè dal martedì al venerdì dalle 9.15 alle 13 e il sabato dalle 9.15 alle 11.15.

In particolare l’ingresso sarà consentito ad una persona alla volta e deve essere indossata la mascherina.

Nell’Energypoint di Recanati, operativo dallo scorso settembre, i cittadini possono ottenere informazioni e consulenza sulla fornitura energetica sia per la propria abitazione sia per l’azienda, ricevere assistenza su bollette ed allacci e stipulare nuovi contratti.

Astea Energia sostiene i cittadini offrendo servizi come il check up gratuito sulla bolletta per avere delle risposte sui consumi e sulle tariffe più appropriate, la sostituzione con caldaie di ultima generazione per il risparmio energetico e pagamenti rateali in bolletta con sconto e interessi zero, i sistemi di controllo del comfort indoor con nuovi sistemi IoT (internet delle cose).

Astea Energia è raggiungibile per l’assistenza commerciale al numero verde 800 99 26 27, attivo dal lunedì al venerdì (8-17) e sabato (8-13). Inoltre è possibile comunicare con la pagina Facebook “Astea Energia Spa”.