Recanati, approvato il bilancio triennale: finanziate opere per cinque milioni

RECANATI – La realizzazione della rotatoria Addolorata, la riqualificazione del campo sportivo Tubaldi e l’adeguamento sismico delle scuole sono solo alcuni degli interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche approvato dal consiglio comunale, insieme al bilancio di previsione 2022-2024. Conti a posto per il Comune che, però, inevitabilmente risentono della pandemia con aumenti sulla spesa corrente relativi all’incremento dei costi dei servizi per il rispetto delle norme sul distanziamento sociale e per gli effetti indiretti legati all’incremento dei costi dell’energia e dei carburanti, specie nei settori trasporti, project illuminazione, utenze energia elettriche e gas.

Cresce di 350mila euro anche il costo per il personale, per effetto delle stabilizzazione di alcuni contratti già in essere e per la stabilizzazione di altri. «Nel complesso ci sono opere finanziate per 3.758.267 euro con fondi reperiti e per 1.038.093 euro con risorse proprie – spiega il sindaco Antonio Bravi -. Da ricordare, inoltre, i 5 milioni di opere pubbliche per le quali il Comune è in attesa dell’esito del bando per la rigenerazione urbana, tra cui anche il restauro del Castello di Montefiore. Infine va rilevato l’adeguamento dei fondi del sisma 2016 a 5.531.000 euro per la ricostruzione della scuola Beniamino Gigli, che consentirà di procedere nei prossimi mesi con un nuovo bando di gara per l’affidamento dei lavori».

Andando nel dettaglio delle opere pubbliche previste, 145mila euro serviranno per realizzare la rotatoria dell’Addolorata, 200mila euro di fondi regionali, invece, saranno utilizzati per aprire il centro del riuso comunale e poco meno di un milione di euro servirà per realizzare la bretella nella zona industriale Squartabue. Con i fondi del sisma 2016 (832.304 euro) sarà realizzata la palazzina funzioni strategiche, 610.000 euro saranno utilizzati per la riqualificazione del campo sportivo Tubaldi con il rifacimento del fondo sintetico. E, inoltre, 125mila euro di fondi ministeriali serviranno per la manutenzione delle strade, a cui si aggiungono altri 500mila euro di contributi specifici. Sul fronte delle scuole sono previsti circa 700mila euro per gli interventi di adeguamento sismico della scuola primaria di Pintura del Braccio e delle scuole dell’infanzia di via Moro, Montefiore e via Camerano.