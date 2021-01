È morto all'ospedale di Civitanova Marche per cause naturali. Aveva 97 anni. Era legato alla Eko, storico marchio di chitarre. Era stato nominato Marchigiano dell'Anno nel 2013

RECANATI – Era stato nominato Marchigiano dell’Anno nel 2013. Nel 2019 aveva festeggiato i 70 anni di sacerdozio. È morto ieri sera, mercoledì 6 gennaio, don Lamberto Pigini, sacerdote imprenditore. Aveva 97 anni.

Don Lamberto Pigini era legato alla Eko, storico marchio di chitarre, fondato dal fratello Oliviero. E poi darà vita anche con altri soci alla Pigini Group (a Loreto), di cui facevano parte anche la casa editrice Eli e l’azienda Tecnostampa. Don Pigini fu inoltre socio della Rainbow.

Sul sito istituzionale della Pigini Group si legge una sua frase: “Occorre avere sempre qualcosa di unico e di originale da offrire e da rinnovare nel tempo, il cosiddetto plus. Ma per ottenerlo sono necessarie ricerca e formazione, nel pieno convincimento che si tratta di qualcosa di essenziale per la vita dell’azienda. Senza ricerca e senza innovazione non c’è futuro”.

Sempre sullo stesso portale si legge: «La storia del gruppo Pigini fonda le sue radici negli anni ‘50, quando Lamberto Pigini, giovane sacerdote, sceglie di investire le proprie energie in centri per la riqualificazione professionale dei giovani abitanti del territorio di Castelfidardo, Ancona, colpito da una grave crisi economica. Questa prima esperienza nella Marche, da cui nasceranno 33 centri di formazione professionale in 7 regioni italiane, oltre a contribuire allo sviluppo economico e all’avvio di numerose esperienze imprenditoriali, favorirà la nascita di un centro stampa, necessario alla produzione del materiale di studio, manuali per la preparazione professionale e testi scolastici e la creazione di una vera e propria scuola per l’insegnamento della lingua inglese ai bambini fin dai 4 anni, la Euroschool – Giocoscuola. In pochi anni l’iniziativa si svilupperà rapidamente fino a raggiungere trentacinquemila studenti in tutto il territorio nazionale. L’intuizione valse a Lamberto Pigini l’appellativo di precursore dell’insegnamento della lingua straniera ai bambini in Italia».

Don Lamberto Pigini è morto all’ospedale di Civitanova Marche per cause naturali.