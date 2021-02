Recanatese, esonerato Giampaolo. Panchina affidata a Giovanni Pagliari

La notizia era già nell’aria, è arrivata l’ufficialità: Federico Giampaolo non è più l’allenatore della Recanatese. Questo il comunicato con cui la società ha annunciato l’esonero: «La Recanatese comunica che Federico Giampaolo non è più l’allenatore della prima squadra giallorossa. La società intende ringraziare Giampaolo per l’attività svolta nel periodo di collaborazione augurandogli, per il prosieguo della sua carriera, i migliori successi».

Fatale all’ormai ex mister, la sconfitta nel derby infrasettimanale con il Montegiorgio per 2-1, dopo un avvio di stagione con luci ed ombre ed una squadra, costruita ancora una volta per fare molto bene, che non è riuscita mai a fare quel salto di qualità auspicato dalla società. Giampaolo era arrivato a Recanati all’inizio della scorsa stagione, dopo aver maturato esperienza sulle panchine di Bari e Pescara, in entrambi i casi alla guida delle formazioni Under 19, Valle D’Aosta e Avezzano. Alla guida dei leopardiani, Giampaolo aveva conquistato un ottimo 4° posto, dietro a Matelica, Campobasso e Notaresco. In questa stagione invece la Recanatese si trova attardata di ben 11 punti in classifica rispetto alle capolista Campobasso e Castelnuovo Vomano, autentica sorpresa del torneo. La formazione leopardiana è ferma al 9° posto, nonostante una rosa di spessore che può contare ancora una volta su elementi di valore assoluto come il confermato Pera e Sbaffo, autentici fuoriclasse per la categoria, oltre a Ferrante, Pezzotti, Scognamiglio e Titone.

Manuel Pera, in gol nell’ultima gara persa 2-1 con il Montegiorgio

Le speranze di risalita sono quindi affidate al nuovo mister Giovanni Pagliari, marchigiano, vecchia conoscenza del calcio che fu, avendo militato con le maglie di Maceratese, Perugia, Monza, ancora Perugia, Arezzo, di nuovo Perugia e Chieti. Da allenatore invece vanta una lunga carriera sulle panchine di Maceratese, Trapani, Vis Pesaro, Carrarese, Gualdo, ancora Carrarese, Frosinone, Valenzana, Foligno, Monza, Perugia, di nuovo Foligno, L’Aquila, Vice all’Udinese in A, Ancona e Primavera del Perugia.

L’ex mister della Recanatese, Federico Giampaolo

Questo il comunicato della società: «La società US Recanatese comunica che Giovanni Pagliari è il nuovo allenatore della prima squadra giallorossa».

Recanatese impegnata ora nella prossima gara ad Albalonga, per ripartire e provare a risalire la china e tentare, perché no, a dar fastidio alle formazioni di testa.