Macerata, 7 milioni per la realizzazione del sottopasso in via Roma

MACERATA – 7 milioni per la realizzazione del nuovo sottopasso in via Roma, un’opera strategica che permetterà di bypassare l’annoso problema del passaggio a livello. L’opera era rimasta fuori da un precedente finanziamento previsto dal Contratto istituzionale di sviluppo, ma l’amministrazione ha continuato a caldeggiare il progetto e, a fine anno, l’assessore regionale Guido Castelli ha ottenuto la disponibilità dalla cabina di coordinamento sisma a inserire il finanziamento all’interno del Pnrr sisma, nella sub-misura destinata alla rifunzionalizzazione dei beni pubblici.

«Macerata e l’amministrazione continuano a raccogliere risultati e successi importanti per la riqualificazione dell’intera città – ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli -. Un ringraziamento alla Regione Marche e, in particolare, all’assessore Guido Castelli per aver inserito il progetto del sottopasso di via Roma nella sub-misura A2 del Piano complementare Sisma. Un’opera che i maceratesi aspettano da anni e che andrà a migliorare la vivibilità e la viabilità del capoluogo».

Il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Andrea Marchiori

Per quanto riguarda l’iter di realizzazione dell’opera, al momento è stato redatto il progetto preliminare in cui si prevede che l’opera partirà dalla rotatoria di via Roma, ed è stata approvata la variante urbanistica. Sono stati inoltre affidati gli incarichi per la progettazione esecutiva e ora il Comune avvierà i rapporti con Rete Ferroviaria Italiana. A seguire, sempre il Comune, procederà con l’appalto integrato. «Con il finanziamento dedicato mettiamo il sigillo sull’opera infrastrutturale che la città attende da decenni – ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. Manteniamo l’impegno di programma sul quale i maceratesi ci hanno dato fiducia: questo è il modello Macerata. L’opera sarà realizzata senza interferenze con l’attuale viabilità, avrà altezze utili al transito di ogni mezzo e anche un passaggio ciclopedonale».