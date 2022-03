Il razzismo e le sue rappresentazioni, un incontro a Macerata

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale una tavola rotonda tra l'università di Macerata, Arci e Unar

MACERATA – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, oggi, lunedì 21 marzo dalle 14 alle 18, l’Università di Macerata, Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali, organizza il convegno “Il razzismo e le sue rappresentazioni. Comunicazione, linguaggi e pratiche di integrazione”.

Si potrà assistere all’evento in presenza all’aula verde del Polo Pantaleoni in Via Pescheria Vecchia a Macerata, con prenotazione obbligatoria e green pass oppure online attraverso piattaforma Teams. Indicazioni e informazioni sono disponibili sul sito www.unimc.it/convegnorazzismo2022.

«L’evento muove dall’obiettivo di mettere a confronto più voci istituzionali, accademiche e associative impegnate nell’ambito della ricerca sulle discriminazioni, il razzismo e le pratiche di integrazione e intercultura, seguendo le prospettive più recenti date dall’Europa nella promozione e nella tutela dei diritti, unendo lo stato attuale della ricerca su razzismo e discriminazione al monitoraggio dei fenomeni ad essi connessi», spiega l’ateneo.

La realizzazione dell’incontro ha permesso il coinvolgimento dell’Unar, l’Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali, e dell’associazione Arci Nazionale, oltre che le realtà di Carta di Roma e Lunaria e di studiosi e ricercatori.

L’incontro si aprirà con i saluti e l’introduzione da parte di Natascia Mattucci, presidente del Comitato unico di garanzia di Unimc, Filippo Miraglia, responsabile Commissione Immigrazione, diritto d’asilo e lotta al razzismo Arci Nazionale), Massimiliano Sport Bianchini, presidente Arci Macerata, e la partecipazione a distanza del direttore dell’Unar Triantafillos Loukarelis.

Nella seconda parte del convegno, dedicata alla riflessione sullo stato attuale della ricerca su razzismo e discriminazione, sotto il coordinamento di Maria Letizia Zanier, docente UniMc, ci saranno gli interventi sotto i diversi profili dell’analisi storica, sociologica, di genere e di carattere associativo/organizzativo di Marcello Maneri e Fabio Quassoli dell’Università di Milano Bicocca, autori del volume “Un attentato quasi terroristico: Macerata 2018, il razzismo e la sfera pubblica al tempo dei social media”, Paola Barretta dell’Associazione Carta di Roma, Grazia Naletto di Lunaria, Paola Persano, Tatiana Petrovich Njegosh, Mathilde Anquetil, Giacomo Buoncompagni e Giulia Messere di Unimc.