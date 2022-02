«Rapinarono un 19enne a San Severino». A processo due giovanissimi

Per la Procura al pestaggio parteciparono in cinque: oltre ai due imputati di 20 e 22 anni anche due minorenni per i quali procede il Tribunale competente e un terzo maggiorenne che ha già patteggiato. La difesa: «Sono intervenuti solo per dividere gli altri»

-