Tentata rapina in viale don Bosco, giovane aggredisce il proprietario con spray urticante: arrestato

MACERATA – Entra in un negozio di compravendita di oro e gioielli e tenta di rapinare il titolare ma il colpo va in fumo e lui finisce in questura. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, erano circa le 19 quando un giovane di Pollenza è entrato nell’esercizio commerciale Re Mida che si trova in viale don Bosco. L’uomo, stando a quanto emerso nell’immediatezza, avrebbe aggredito il titolare con dello spray urticante per poi prendere gli oggetti in oro che gli erano capitati a tiro. Il commerciante però avrebbe reagito e ne sarebbe nata una colluttazione.

Nel frattempo è scattata la segnalazione al numero unico per le emergenze, il 112, sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile con il dirigente, il commissario capo Matteo Luconi, e i colleghi della Squadra Scientifica. A raggiungere il luogo della rapina anche l’ambulanza del 118, i sanitari hanno medicato sul posto il titolare per poi portarlo al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. L’autore della rapina è stato invece bloccato e portato in questura. Di quanto accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Enrico Riccioni. In serata l’autore della rapina era ancora in questura per le formalità di rito.