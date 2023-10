Raid in due supermercati di Macerata e Tolentino: tre georgiani arrestati per furto

MACERATA – In una maglia bucata infilavano i prodotti rubati dagli scaffali e con questa tecnica erano riusciti a sottrarre circa 3mila euro di merce in due supermercati, uno di Macerata e uno di Tolentino. Poi però sono incappati in un controllo su strada di una pattuglia della Squadra Volante, guidata dal commissario Valter Angelici, e per i tre è scattato l’arresto.

La merce rubata

È successo nel primo pomeriggio di ieri 20 ottobre. Il poliziotto ha chiesto i documenti al guidatore che però ha fornito solo quelli dell’auto presa a noleggio a Napoli, lui, un georgiano di 27 anni, la patente di guida non l’aveva mai presa. L’agente ha quindi controllato anche gli altri due occupanti del mezzo, due connazionali di 32 e 38 anni, e tutti e tre sono risultati essere domiciliati in un hotel di Napoli.

A quel punto i poliziotti hanno deciso di approfondire i controlli anche all’interno dell’auto e nel bagagliaio hanno trovato numerosissimi prodotti di profumeria, cosmesi e igiene personale per un valore complessivo di circa 3.000 euro. Da accertamenti svolti è emerso che tutta quella merce era stata asportata da due supermercati, uno di Tolentino e uno di Macerata. I tre sono stati trovati in possesso anche di una maglia bucata sulla parte anteriore all’interno della quale, secondo la ricostruzione degli agenti, avrebbero infilato la merce asportata dagli scaffali. Negli accertamenti un contributo importante è stato fornito dai poliziotti della Squadra Mobile diretta dal commissario capo Anna Moffa che hanno estrapolato le immagini dei supermercati dove sono stati perpetrati i furti, in modo da accertare gli orari delle azioni criminose stabilendo così la flagranza del reato.

I tre georgiani, tutti gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e trattenuti in questura in attesa della fissazione dell’udienza di convalida e la conseguente direttissima.

Questa mattina sono stati condotti in Tribunale, il giudice Domenico Potetti ha convalidato gli arresti, poi i tre georgiani, tramite gli avvocati Marco Vannini e Vando Scheggia, hanno chiesto di patteggiare concordando con il pubblico ministero Claudio Rastrelli la pena di un anno e due mesi di reclusione, con la sospensione condizionale, e 300 euro di multa ciascuno, e sono tornati in libertà.

L’auto su cui viaggiavano è stata posta sotto sequestro amministrativo, il 27enne che era alla guida è stato sanzionato per guida senza patente, mentre la posizione di tutti e tre sul territorio nazionale è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione guidato dal commissario Alessia Ausiello per l’adozione dei provvedimenti del caso. I tre arresti sono anche il risultato del potenziamento dei servizi di controllo del territorio con posti di controllo mirati nei punti di maggiore criticità e dove c’è più affluenza di gente.