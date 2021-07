Raid di furti nel maceratese, beccato e denunciato il ladro

PETRIOLO- Scovato e denunciato il ladro che ha messo a segno una serie di furti in diverse abitazioni private il 26 giugno scorso, presso il Comune maceratese.

I Carabinieri della stazione di Mogliano hanno verificato le riprese delle telecamere di videosorveglianza privata e pubblica nel comune di Petriolo. Tra i furti anche quello tentato presso la casa del Sindaco.

Alla fine delle indagini, il ladro è risultato un 38enne, abitante in provincia di Teramo. É stato denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata per il reato di furto in abitazione continuato.