Raffica di furti ai Cappuccini Vecchi di Corridonia: i residenti chiedono telecamere e più controlli

CORRIDONIA – Furti in abitazione, l’allarme dei residenti del quartiere Cappuccini Vecchi: «Servono telecamere e maggiori controlli». Sono stati almeno quattro o cinque gli episodi negli ultimi tempi, i residenti si sono rivolti a un legale. Dopo la scia di furti avvenuta nel quartiere Cappuccini Vecchi e dopo aver denunciato i fatti ai carabinieri questa mattina (18 febbraio) alcuni residenti hanno contattato un legale, l’avvocato Andrea Giustozzi, per richiedere un incontro con gli amministratori in modo da vagliare una serie di possibili soluzioni (dall’installazione di telecamere al potenziamento dell’illuminazione nelle aree pubbliche).

In base a quanto emerso in alcuni casi i ladri si sarebbero intrufolati nelle case con i proprietari che dormivano. In un caso, invece, un residente sentendo i cani abbaiare, si è affacciato ed ha visto tre persone incappucciate scorrazzare nel suo giardino, poi il giorno successivo ha trovato un taglio nella rete. Un altro signore che portava a passeggio il cane avrebbe invece visto in prossimità di un’area verde delle persone nascoste tra i cespugli che sono scappate appena si sono accorte della sua presenza.



Una serie di episodi che hanno allarmato gli abitanti. «Sono preoccupati – ha affermato l’avvocato Giustozzi –. L’amministrazione e i carabinieri sono sempre molto attenti a questi problemi e pronti ad ascoltare i residenti, però soprattutto dopo gli ultimi episodi c’è molta preoccupazione. Occorre prendere dei provvedimenti perché tali cose non si verifichino. Secondo le persone che ho sentito, potrebbe essere utile mettere delle telecamere nei quartieri residenziali e aggiungere delle luci nelle aree pubbliche».